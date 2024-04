Activisten Extinction Rebellion lopen A10 op, snelweg opnieuw geblokkeerd

Op foto's is te zien dat de klimaatactivisten opnieuw auto's hebben ingezet om de snelweg even verderop te blokkeren. Bij een aantal auto's stond al snel een arrestantenbusje. Daar werden meerdere demonstranten opgepakt. Toch lukte het een aantal demonstranten om met grote spandoeken op de lege snelweg naar de rest van de groep te lopen.

De activisten hebben al twee keer eerder de A10 Zuid geblokkeerd. Ze konden de snelweg op lopen nadat andere demonstranten in gehuurde auto's of op fietsen even verderop voor het eerst het verkeer blokkeerden. Een derde poging eind maart mislukte, omdat de politie toen wel de gehuurde auto's meteen in beslag kon nemen.