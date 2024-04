Grote brand in auto- en scheepssloperij in Haarlem, NL Alert naar omwonenden

De brand in de auto- en scheepssloperij is kort na de melding opgeschaald naar grote brand. Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn de eerste voertuigen nu ter plaatse. Het is momenteel nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn.

Omwonenden wordt aangeraden om ramen te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen. Ook worden zij gemaand om uit de rook te blijven.