Enorme rookontwikkeling bij brand Haarlemse sloperij, NL Alert voor omwonenden

De brand in de auto- en scheepssloperij is kort na de melding opgeschaald naar grote brand.

Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn er geen gewonden, maar over de oorzaak is momenteel nog niets bekend. "We zetten eerst maximaal in om de brand te blussen", vertelt hij.

Hardnekkige brand

De brand is volgens de woordvoerder 'hardnekkig'. "Het is een behoorlijke berg schroot die in de fik staat. We zijn nog wel enkele uren bezig om de brand te blussen, er is daarom nog geen zicht op brand meester of afname van de rook."

