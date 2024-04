Tbs met voorwaarden voor Amsterdammer (20) die in Noord twee mannen neerstak

De man liep rond 12.00 uur die dag vanuit de woning van zijn vader met een broodmes van zeker 15 centimeter in de hand naar buiten. Hij had, zo zou hij later in de rechtbank verklaren, een stem in zijn hoofd die hem vertelde dat hij mensen met donkere kleding aan moest vallen omdat dat 'duivels' zouden zijn.

Op straat viel hij een man aan die met zijn vrouw en kinderen in zijn berging stond. Nadat hij het slachtoffer in zijn rug en arm had gestoken, rende hij weg. Niet lang daarna viel hij een andere man aan. Dat slachtoffer probeerde in eerste instantie te vluchten, maar struikelde en werd vervolgens op de grond meerdere keren in zijn rug gestoken.

Een omwonende die met een stok naar buiten was gelopen probeerde de dader af te leiden. Hij werd ook aangevallen, maar kon uiteindelijk ontkomen.

Taser

Twee politieagenten die daarna ter plaatse kwamen, probeerden de man met een stroomstootwapen onder controle te krijgen. Nadat de eerste drie stroomstoten geen effect hadden, rende de verdachte op een van de agenten af. Bij het vierde schot van die agent ging de man uiteindelijk naar de grond, waarna hij kon worden aangehouden.

Eenmaal bij het cellencomplex aangekomen haalde de man nog eens uit naar een verzorger die hem op kwam halen van een toiletbezoek. Bij een worsteling die daarna ontstond, kreeg de medewerker van de gevangenis meerdere klappen te verwerken.

Bij elkaar opgeteld is de man schuldig bevonden aan poging tot zware mishandeling, een poging tot doodslag en meerdere ernstige bedreigingen. Omdat de man op dat moment een psychose had, krijgt hij geen straf van de rechter, die oordeelt dat er geen aanwijzingen zijn van voorbedachte raad of opzet zijn.

Voorwaarden

Omdat de psychose van de man wel gevaar voor anderen op kan leveren, krijgt de man tbs met voorwaarden opgelegd. Hij krijgt dus pas dwangverpleging als hij zich niet aan bepaalde voorwaarden houdt. Die voorwaarden houden in dat de man in een psychiatrisch ziekenhuis moet verblijven, daar een behandeling moet ondergaan en bepaalde medicijnen moet nemen.

Verder krijgt de man een gebiedsverbod, moet hij de slachtoffers een schadevergoeding van in totaal meer dan 20.000 euro betalen en mag hij geen alcohol en drugs gebruiken.