Petten heeft lang genoeg gewacht: waar blijven de woningen?

Petten is Nederland in het klein. De gemeente en inwoners willen wel nieuwe woningen, maar waar deze moeten komen, is aanleiding voor eindeloze discussies, klankbordgroepen en bezwaarschriften. Niemand wil ineens een nieuwe wijk in de achtertuin, of een appartementencomplex voor het raam waar je eerder nog weilanden kon zien. Wat er nog bovenop komt is dat met de dijk aan de ene kant en bossen en duinen aan de andere kant, het kustdorp is ingesloten tussen Bijzonder Provinciaal Landschap en Natura 2000-gebied.

In 2021 leek het er even op dat de woningnood in Petten werd opgelost toen projectontwikkelaar Scholtens een groot stuk grond overnam van het Hoogheemraadschap, vlak buiten het dorp. Maar een jaar na de aankoop kwam de provincie Noord-Holland langs, met het oordeel Bijzonder Provinciaal Landschap. Er ging een streep door de bouwplannen en sindsdien verhuurt de ontwikkelaar een gebouwtje in het weiland als opslagruimte.

Vorig jaar maakte de provincie toch een uitzondering voor bouw op het terrein, toen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een crisisnoodopvang mocht bouwen voor zo’n 250 vluchtelingen. Het leek er een poosje op dat het COA vijf jaar wilde blijven. Door gebrek aan draagvlak en stroom, moesten de 250 vluchtelingen vorige week noodgedwongen verhuizen naar een tent in Schagen-Oost.

Dat er wel een noodopvang op het weiland mocht komen maar geen nieuwe woningen, riep afgelopen maanden een hoop vragen op in het dorp.

"Wij hebben met de dorpsraad en de klankbordgroep zo ons best gedaan om daar nieuwe woningen te realiseren, en een samenhang te creëren tussen de verschillende delen van Petten", zegt Jaap Martin, voorzitter van de dorpsraad. "Het mocht niet baten."

