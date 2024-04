Burgemeester Laren verrast inwoners met koninklijke onderscheidingen

Door veel gemeenten worden de lintjes uitgedeeld tijdens een centrale bijeenkomst. Maar in Laren pakken ze het iets anders aan, zij gaan persoonlijk bij de mensen langs. "Hier zijn we in de coronatijd mee begonnen, omdat het toen niet mogelijk was om in grote groepen samen te komen. En mensen thuis verrassen beviel zo goed, dat we het zijn blijven doen", vertelt burgemeester Nanning Mol enthousiast. "Dit is het hoogtepunt van het jaar."