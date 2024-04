Amsterdam maakt zich op voor Koningsdag: "Hij is een beetje thunderdom"

De Blaffende Vis

Traditie is natuurlijk ook de gevelversiering van De Blaffende Vis. Koning Willem-Alexander is dit keer verkleed als Joost, de Nederlandse inzending dit jaar voor het Eurovisie Songfestival. Naast hem staat koningin Maxima verkleed als gabber in een huispak. Op haar buik staat: hij is een beetje thunderdom.

De koninklijke familie staat altijd centraal op de versiering. Zo was afgelopen jaar prinses Amalia te zien met de tekst 'Laat me' van Ramses Shaffy, met de reden dat ze niet kon studeren in Amsterdam. Ook oud-burgemeester Eberhard van der Laan was ooit te zien met de koning op de gevel. Dat was in april 2018, een half jaar na zijn overlijden.