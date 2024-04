Koninklijk paar opent Koningsspelen in Hoofddorp: "Kroon op ons werk"

"Een kroon op ons werk", zo noemt Klippeholm-directeur Suzanne Hellings de koninklijke opening. "We zijn al jaren veel bezig met gezond bewegen op onze school en de Koningsspelen zijn ieder jaar een feest. Maar als de koning en koningin dan ook zelf langskomen is dat al helemaal bijzonder", vertelt ze met een brede glimlach.

Na een gezamenlijk ontbijt met alle schoolkinderen ging het koninklijk paar naar buiten om de leerlingen aan de slag te zien. Zaklopen, mountainbiken en straatvoetbal bekeek de koning liever vanaf de zijlijn, maar bij het boogschieten moest ook hij er aan geloven.

Toekijken vanaf de daken

De opening werd gevolgd door honderden Hoofddorpers die zelfs op de omliggende daken waren geklommen om een glimp van het bezoek te kunnen opvangen.

Eenmaal terug bij de auto concludeerde koningin Máxima dat het met de sportiviteit van de scholen wel goed zit: "Het is ongelofelijk om te zien hoeveel plezier de kinderen hebben in het ontdekken van nieuwe sporten. Dat is precies de bedoeling van deze dag."

In de bovenstaande reportage blikt NH uitgebreid terug op het bezoek van de koning en koningin.