Menno's YouTube-kanaal brengt hoop in bange dagen voor leerlingen in heel het land

"Een heel speciaal moment voor mij", vertelt Menno aan de eettafel in zijn woning. "Op het podium in zo’n grote zaal, in mijn thuisstad. Maar verder ga ik gewoon doen wat ik in mijn andere trainingen en in mijn video’s doe: zo goed mogelijk de stof uitleggen, zonder al teveel opsmuk. Uiteindelijk gaat het erom dat zoveel mogelijk leerlingen het halen."

Man met een missie

Menno is een man met een missie. Dat is altijd al zo geweest. Al was die missie vroeger, toen hij nog in Hoorn woonde, wel anders. "Ik wilde scheidsrechter in het profvoetbal worden”" bekent hij. "Dat was mijn grote droom. Ik had het helemaal uitgestippeld. Een baan in het onderwijs kon er voorlopig wel naast. 2030 zou mijn jaar moeten worden: fluiten op het WK voetbal. Ik zag het al helemaal gebeuren."

De KNVB bepaalde anders. "Het was in 2018", weet Menno nog. "Het werd niet met zoveel woorden gezegd, maar de boodschap was duidelijk: je bent niet goed genoeg. Ik mocht verder bij de amateurs, maar dat hoefde van mij niet. Ik ben ermee gestopt." En dus had Menno plots meer tijd voor zijn andere passies: onderwijs en wiskunde.

