Ontdek de vijf mooiste wandelingen in de IJmond  

De Sluizenwandeling – 15 kilometer

De start is bij buurthuis Wijk aan Duin in Beverwijk, waarna de route via Westerhout en het sportpark in Velsen-Noord naar de sluizen van IJmuiden loopt. Het stuk bij de sluizen is verboden voor auto's. “IJmuiden staat bekend om zijn indrukwekkende sluizen. Dit stuk van de wandeling is juist rustig omdat er geen verkeer is. Zo krijg je de mogelijkheid om rustig van het uitzicht te genieten.”

Onderweg is er ook de mogelijkheid om een pauze te nemen. Geniet bij de Kop van de Haven van het uitzicht tussen de pieren onder het genot van een haring of kopje koffie. De terugweg gaat via Oud-IJmuiden en de oude spoorweg naar de Vissershaven. Hier zijn verschillende schepen te zien. Vervolgens loop je via de Kanaaldijk naar de pont richting Velsen-Noord. De route eindigt in het buurthuis in Beverwijk.