Groot deel Haarlem naar 30 km per uur op doorgaande wegen

Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, wordt op alle straten in de stad de maximale snelheid van 30 kilometer per uur ingevoerd, op de routes waar veel bussen rijden. Maar dat zou de rijtijden te veel belemmeren. Vooral de ChristenUnie blijft erop hameren dat er geen belemmeringen voor het openbaar vervoer moeten zijn. Zo zou de rijtijd van buslijn 346 flink toenemen, als op die route de snelheid omlaag gaat.

De zorgen voor het busverkeer in de stad denkt de wethouder goed te kunnen tackelen in overleg met Vervoersregio Amsterdam, waar om de zoveel jaar de routes worden bepaald. En met een voorrangssysteem voor bussen bij verkeerslichten en meer aparte voorsorteervakken voor de bussen, denkt hij dat de bus niet belemmerd hoeft te worden in rijtijden. Dat is een belangrijke voorwaarde om de passagiers over te halen vaker het openbaar vervoer te nemen.

Chaos

Rechtse partijen als de VVD, BVNL en Forum voor Democratie blijven tegen de invoering van lagere maximale snelheid, waarbij de VVD nog niet overtuigd is van het argument dat het de stad veiliger zou maken.

De ervaring van VVD-raadslid Eloy Aerssens is 'dat het een chaos wordt'. En dat hij door andere auto's wordt ingehaald als hij zich aan de snelheid van 30 kilometer per uur houdt. Terwijl de ervaring van PvdA-raadslid Matin Abbasi juist tegenovergesteld is. Hij fietst nu bijvoorbeeld veel fijner door Amsterdam.

20 kilometer per uur?

Wethouder Van Leeuwen stipte nog even aan dat in veel andere Europese steden zoals Brussel, Bologna en in Wales 30 kilometer per uur al de standaardsnelheid is. En met een knipoog gaf hij in de gemeenteraadsvergadering donderdagavond al een voorzetje: "In Frankfurt am Main wordt het op sommige straten zelfs al 20 kilometer per uur."