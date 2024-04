Buurtbewoners Heemskerk willen elektrische deelauto's: "Er zijn alleen maar voordelen"

Alleen maar voordelen

Volgens Brouwer zitten er alleen maar voordelen aan het systeem. "Het is elektrisch, dat is duurzamer. Er is meer ruimte in de straat en daardoor meer ruimte voor groen. Ook is het abonnement inclusief wasstraat, keuring en andere benodigdheden. Daarnaast is het een buurtinitiatief, dus leer je hen ook beter kennen. Je zorgt echt 'samen' voor dezelfde auto."

Het is dan ook aan de deelnemende bewoners zelf om duidelijke afspraken te maken. "Ze moeten bijvoorbeeld beslissen of er een kinderzitje nodig is of niet. Als één persoon de auto aanzienlijk meer gebruikt dan de anderen, moeten ze diegene aanspreken of overwegen om een extra auto aan te schaffen."