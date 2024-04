Joodse, islamitische en christelijke jongeren komen samen: "We zijn helemaal niet zo anders"

De joodse Sid studeert Midden-Oostenstudies in Leiden. Hij heeft een topavond. "Ik vind het supertof. Ik ben altijd supergeïnteresseerd geweest in hoe anderen denken en wat anderen doen. Tijdens mijn studie leer ik ook veel over de islam. Ik vind het heel leuk om de gelijkenissen en de verschillen te zien binnen de islam en het jodendom."

Caglanur komt uit Amsterdam, heeft een Turkse achtergrond en is voorzitter van de studentenvereniging Kompas Studenten. "Ik hoop dat het vanavond gaat om verbinding. Dat we gewoon het mooie opzoeken. Dat we erachter komen dat we helemaal niet zo anders zijn dan in bijvoorbeeld de media wordt gesteld."