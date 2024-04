Amsterdam voor expats op één na populairste werkstad van de wereld

Van 2020 tot 2023 is Amsterdam een van de meest aantrekkelijke steden om te werken en stond als metropool bestemming vorig jaar ook al op plek twee van de wereld.

Op nummer één van het onderzoek staat London als bestemmingsstad voor werk. De koploper is sinds 2014 de meest aantrekkelijke stad, vanwege onder andere de grote economische- en financiële mogelijkheden, Engels als hoofdtaal, toegang tot Europa en Amerika en een 'uitzonderlijk mondiaal netwerk'.

Amsterdam blijft dus op nummer twee staan, daarna volgen Dubai, Abu Dhabi en New York in de top vijf beste steden om te werken. Op plek zes staat Berlijn, waarna Singapore, Barcelona, Tokyo en Sydney in de top tien volgen.

Populariteit

Het onderzoek van het adviesbureau toont daarnaast aan dat andere factoren, naast de kwaliteit van werk, ook meespelen in de populariteit van een stad. Zo spelen onder andere kwaliteit van het leven en het klimaat, veiligheid, stabiliteit, cultuur en een familievriendelijke omgeving een grote rol. Ook worden visumbeleid en gezondheidszorg aangehaald als grote factoren die meespelen.

Opvallend is dat Nederland als land niet populair is en minder expats aantrekt. De belangrijkste landen om te wonen als expat zijn Australië, de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk.

De top tien van steden uit het onderzoek: