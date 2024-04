Bloedbad in Badhoevedorp: vos slacht huisdieren af

Marjolein slaapt slecht sinds de bezoekjes van de vos. Ook in de nacht van donderdag op vrijdag is het roofdier weer langs geweest, zag ze op de camerabeelden. "Gelukkig had ik de eend veilig opgesloten in het nachthok."

Op schoot

De loopeenden waren broertjes, die als kuikens bij haar waren gekomen. Marjolein noemde hen Buurman en Buurman. "Zulke lieve tamme beesten. Ze klommen altijd bij me op schoot."

Daar is nu een einde aangekomen. Marjolein heeft voor het eerst in twintig jaar eieren gekocht en zal dat voorlopig blijven doen. "Het is de natuur, dat begrijp ik ook wel", vertelt ze. "Maar ik durf geen nieuwe dieren te nemen. De vos weet nu waar hij moet toeslaan."

Tekst gaat verder onder de foto's van Marjoleins eenden en kippen.