Rijkswaterstaat in de ban van de ring: hele zomer werkzaamheden op en rond A10

Zowel aan de noord- als zuidkant wordt deze zomer aan de weg gewerkt. Het gaat om renovatiewerkzaamheden en groot onderhoud. Zo werkt Rijkswaterstaat zeven weken lang aan de Zeeburgerbruggen bij knooppunt Watergraafsmeer. Tegelijkertijd worden op de A10 Noord ook de geluidsschermen vervangen. Deze operatie duurt een jaar.

Verouderd

De werkzaamheden zijn nodig omdat veel bruggen, tunnels en viaducten in de jaren vijftig en zestig zijn gebouwd. "Die zijn nu aan groot onderhoud of vervanging toe", schrijft Rijkswaterstaat. Er wordt gewerkt in de zomer om extra hinder in de drukke periodes te voorkomen. Door 'de grote opgave' is het niet mogelijk om de werkzaamheden na elkaar uit te voeren.

Rondom Amsterdam wordt ook nog gewerkt aan de weg. Op de A9 wordt tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht gewerkt aan de Schipholbrug en er komt nieuw asfalt. Rijkswaterstaat meldt op dat de A10 wel altijd in één rijrichting beschikbaar blijft. De ring is noodzakelijk voor de bereikbaarheid van de stad en de rest van Noord-Holland.

Nog meer werkzaamheden

Ook na de zomer is het nog niet gedaan met de werkzaamheden. In het najaar werkt Rijkswaterstaat verder aan de inrichting van het Zuidasdok, met een gedeeltelijke afsluiting van de A10 Zuid tot gevolg. En we zeggen het maar alvast: we blijven ook volgend jaar in de ban van de ring. In de zomer van 2025 vindt er verder onderhoud plaats aan de A10.