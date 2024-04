Na zware oorlogsjaren eindelijk bevrijd: bijzondere beelden van feestend Hilversum

Op 4 mei in de avond is op de radio te horen dat de capitulatie van de Duitsers aanstaande is. Voor de Hilversummers een reden om de avondklok te negeren en naar buiten te gaan, te spreken met de buren en voorzichtig feest te vieren.

Maar die feestvreugde lijkt van korte duur als de volgende dag het bericht komt dat de opperbevelhebber van de Duitsers, Blaskowitz, die gelegerd was in Hilversum, de capitulatievoorwaarden niet wil ondertekenen. Maar er is geen houden meer aan, Hilversum gaat massaal de straat op. Het is feest, de bezetting door de Duitsers is bijna voorbij.

Polar Bears

De echte bevrijding van Hilversum vindt pas plaats op 7 mei 1945, twee dagen na de rest van Nederland. De Britse 49e Infanterie Divisie, de Polar Bears, trekt vanuit Utrecht via de Utrechtseweg Hilversum binnen.

De Polar Bears moesten na de bevrijding zorgen dat de Duitsers hun wapens in zouden leveren. Op 10 mei 1945 gooit een Duitse soldaat een mijn op een stapel met munitie en hierbij komen dertien Polar Bears om. Ze zijn begraven op de Noorderbegraafplaats in Hilversum. Voor hen is een monument geplaatst voor Gooiland.