Syrische vluchteling Tafwiq bouwt nieuw leven op in Hilversum

De Syrische Tafwiq woont nu acht maanden in Nederland. Hij kwam binnen in Ter Apel, en nu is hij al enige tijd in hotel Gooiland in Hilversum. Tafwiq: "Ik vind het enorm fijn in Nederland, de mensen kijken mij niet aan alsof ik vluchteling ben, zoals in Turkije waar mijn familie nu woont."

Een betere toekomst

Het COA helpt mensen zoals Tafwiq in te burgeren en hun plekje in de Nederlandse maatschappij te krijgen. Emily is programmabegeleider bij het COA, waar zij onder andere activiteiten met de bewoners regelt en de contacten met betrokken organisaties onderhoudt. "Het mooiste aan mijn werk is dat ik mensen kan helpen aan een betere toekomst, het zien van hun vooruitgang en hoe snel ze de Nederlandse taal onder de knie hebben."

Tafwiq leert naast de Nederlandse taal, ook de Nederlandse cultuur kennen door middel van lessen die worden aangeboden. Later zou hij graag een eigen kledingwinkel openen in Hilversum. "In Syrië werkte ik in een kledingwinkel en mijn hele familie bestaat uit ondernemers, dus treed ik graag in hun voetsporen."

