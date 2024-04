Haarlemse zadenbieb leeggeroofd, maar beheerder Elly laat zich niet kisten

Ton, de man van Elly, raapt een envelop van de deurmat. Zonder die te openen, weet hij wat er in zit. “Alweer nieuwe zaadjes”, zegt Ton, terwijl hij de post omhoog houdt. In rap tempo wordt de zadenkast van zijn vrouw opnieuw gevuld. De voorraad wordt gebracht door buren, maar ook opgestuurd door sympathisanten die verder weg wonen. De hulp volgt nadat Elly’s zadenbieb in de nacht van zondag op maandag werd leeggeroofd.

Elly zelf getuige

Elly was zelf getuige van de diefstal. “Ze kon niet slapen”, vertelt Ton donderdagmiddag. “Ze zag het voorlicht van een fiets naderen vanuit de straat. De fietser stopte voor ons huis, deed de deur van het bovenste kastje open en schoof de volledige inhoud in een tas. Zelfs de bakjes waar de zaadjes in zaten, werden meegenomen. Voor ze iets kon doen, was de dader alweer gevlogen.”

Tekst loopt door onder de foto.