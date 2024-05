Duitsers gooiden in paniek buste van Hitler in Hilversumse raadhuisvijver, nu kun je het zien

De Cultuurhistorische Collectie Hilversum bevat een groot aantal objecten die herinneren aan het leven in en om het raadhuis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onderduikers deden hun best geen sporen achter te laten, maar dat kan niet gezegd worden van de Duitse bezetter.

Van lege sigarettenpakjes tot conservenblikjes en modelvliegtuigjes, tot zelfs een bronzen buste van Adolf Hitler. De nagelaten sporen zijn, zo'n tachtig jaar later, zowel alledaags als huiveringwekkend.

Lange oorlogsjaren

Net als de rest van het land heeft Hilversum heel wat meegemaakt tijdens de lange oorlogsjaren.

Op 7 mei 1945 rijden Britse en Canadese militairen Hilversum binnen. Hilversum is bevrijd van de Duitse bezetter. Een kleine vijf jaar eerder rijden Duitse militairen via de Langestraat de stad in. In de jaren die volgen wordt hun aanwezigheid in Hilversum steeds zichtbaarder.

Zwart tintje

Hilversum krijgt een burgemeester die aanhanger is van de NSB. De prachtige witte trouwkamer van het Raadhuis krijgt een zwart tintje als vooraanstaande NSB-ers hier hun huwelijk sluiten. Een borstbeeld van Adolf Hitler kijkt zwijgzaam toe.

In 1942 vordert de Duitse bezetter het raadhuis om er het hoofdkwartier van de Wehrmacht in Nederland te huisvesten. Maar ook vinden in dit Duitse machtsbolwerk enkele onderduikers een gewaagde schuilplaats.

Donkere periode

Vanaf 5 mei is er een tentoonstelling over het raadhuis in oorlogstijd te zien in het Dudok Architectuurcentrum. De tentoonstelling geeft een beeld van het raadhuis in de oorlogsjaren.

Wat betekende de komst van een belangrijke Duitse bevelhebber voor het raadhuis als gebouw en voor de mensen die er werkten? Waar verbleven de onderduikers? En zijn er vandaag de dag nog sporen terug te vinden van deze donkerste periode uit de geschiedenis van het raadhuis?