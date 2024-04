Koning Willem-Alexander ging eerder op zijn knieën voor Karin dan voor Máxima

Enkhuizen, 2013. Als koning Willem-Alexander tijdens het kennismakingsbezoek aan de West-Friese stad café 't Ankertje in zicht krijgt, wrijft hij in zijn handen. "Hier hebben we in het verleden mooie tijden meegemaakt", roept hij richting Karin Mazereeuw, die hem op de stoep staat op te wachten. Hij vervolgt: "Wat goed u weer te zien!"

De hartelijke begroeting zegt veel over de band tussen de horecagelegenheid en koning Willem-Alexander. Zo'n 35 jaar geleden kwam hij er regelmatig, toen zeiljacht De Groene Draeck regelmatig aanmeerde in Enkhuizen. "Niet alleen hij, maar ook de andere prinsen kwamen hier vaak", weet Karin nog.

Geen mobiel en sociale media

Zij werkte destijds in hetzelfde café, dat toen van haar vader was. Een tijdperk zonder mobiele telefoons, zonder sociale media. "Hij kon hier zichzelf zijn. Niemand keek raar op als hij er was. Iedereen ging gewoon door met wat hij deed. Dan ging hij lekker aan tafel zitten met mijn vader, die hij 'opa' noemde en werd er lekker een biertje gedronken."

Nog regelmatig gaat er een heerlijke anekdote over de bar, die slaat op die periode. "Ik zeg altijd: 'Willem-Alexander ging eerder op zijn knieën voor mij dan voor Máxima'." Tijdens een rock & roll-sessie bij de bar, zakte Willem-Alexander door zijn koninklijke knieën. "Daar lag hij, op zijn knieën. Voor mij. Wie maakt dat nu mee?!", zegt Karin lachend.