Afgelaste staking veroorzaakt toch grote chaos in Europees luchtruim

In Nederland gaat het om drie retourvluchten van KLM en vijf retourvluchten van Air France tussen Amsterdam en Parijs. Passagiers hebben de mogelijkheid gekregen om bij de eerstvolgende vlucht mee te gaan waar plek is.

Te laat

In heel Europa werden volgens de Franse krant Le Monde meer dan tweeduizend vluchten geannuleerd, ondanks dat de stakingsaankondiging van de luchtverkeersleiders gisteren werd ingetrokken. Er was die dag een overeenkomst bereikt over onder andere salarisverhogingen, maar het bericht kwam te laat om verstoringen van het luchtverkeer te voorkomen. Frankrijk is het meest getroffen, ook daar is de meivakantie al begonnen.