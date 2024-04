Stem nu: Wat is het beste Noord-Hollandse liedje ooit?

Samen met Willeke Alberti opende June Hoogcarspel vanmiddag de stempagina voor De Top 100 van Noord-Holland. Breng hier je stem uit

Noord-Hollandse muziek staat centraal

Met deze hitlijst zetten de radiomakers van NH de muziek afkomstig uit onze regio in de schijnwerpers. Van oudsher staat de provincie bekend om de energieke muziekwereld, van de vele concertzalen en theaters waarin wordt opgetreden tot de opnamestudio's waar door de jaren heen veel moois werd opgenomen.

Daarnaast zijn er in de stemlijst op de website veel klassiekers te vinden, van Rob De Nijs tot Wim Sonneveld, van George Baker naar Willeke Alberti, van Ramses Shaffy tot Marco Borsato, van The Cats naar BZN en Van Dik Hout tot Boudewijn de Groot. Maar er staan ook nieuwe binnenkomers in de stemlijst, zoals Nick Schilder met 'Realize', Douwe Bob met 'Nothing To Lose', Krezip met 'Attention' en Chef'Special met 'Speed Of Light'.



Meeluisteren op Hemelvaartsdag

In De Top 100 van Noord-Holland hoor je negen uur lang alle hoogtepunten uit ruim zestig jaar Noord-Hollandse popmuziek. De luisteraars van NH kunnen uit ruim 650 liedjes deze toplijst samenstellen. Luisteren kan via FM, de NH app en natuurlijk ook via nhradio.nl. Daarnaast kan er meegekeken worden via Ziggo kanalen 30 en 707 of KPN 509.

Breng nu je stem uit