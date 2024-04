Stokoude verdachte (90) ontkent dat hij zijn vrouw heeft doodgestoken

"Het gaat niet zo best: ik eet niet meer en ik slaap niet meer", antwoordde van B. op een vraag van de rechter over hoe het met hem gaat. Hij zit sinds zijn aanhouding in januari vast op een speciale afdeling van de gevangenis in Vught. De man droeg vanochtend een gehoorapparaat en leek nogal in de war.

Jehova getuige

Van B. wordt ervan verdacht begin dit jaar zijn vrouw te hebben doodgestoken, daarna zou hij brand hebben gesticht in hun woning aan de Van Speijkstraat. "Dat is niet waar, ik heb mijn vrouw niet aangeraakt, zij heeft zichzelf omgebracht. Ze had een mes in haar handen en riep 'Oh Jehova, help me, help me'. Daarna hoorde ik niks meer", aldus de verdachte.

Dementie

Nadat de officier van justitie vertelde dat de man ook wordt beschuldigd van het in brand steken van de woning, reageerde Van B. dat hij ook daar niet schuldig aan is. "Ik moest mijn schoenen zoeken met een lucifer, een vuurtje. Daar is het door gekomen."

In verband met het onderzoek zijn er al een psychiater en psycholoog bij de man op bezoek geweest in Vught. Hij wordt onderzocht vanwege de vermoedens van dementie. De inhoudelijke behandeling van de zaak zal waarschijnlijk in de eerste week van september zijn, een tweede zogeheten pro-forma staat gepland op 27 juni.