Brandweer ontdekt wietplantage na uitslaande brand in zolder Bloemenbuurt

De brand op de zolder werd rond middernacht opgemerkt, de brandweer moest een behoorlijk gedeelte van het dak slopen om de brand te blussen. Omwonenden van een aantal woningen moesten tijdelijk hun huis uit, maar mochten dezelfde nacht weer terug.

De schade door de brand is stevig, ook vanwege de sloopwerkzaamheden door de brandweer. Zowel het pand waar de brand was, als een van de naastgelegen woningen zijn beschadigd geraakt. Of de brand is veroorzaakt door de plantage is nog niet bekend. De politie doet nog onderzoek bij de woning.