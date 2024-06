David woont nu ergens anders vanwege 'fatbike-jongeren': "Zie mijn vrienden in Haarlem bijna niet meer"

Een kind dat bedreigd en mishandeld wordt, meerdere mensen die daar getuige van zijn én de namen van de daders op een briefje: kat in 't bakkie, denkt Angelina. Maar zo loopt het niet.

"De agent raadde ons af om aangifte te doen", vertelt ze. "Davids gegevens zouden in het dossier komen en dat zou gevaarlijk zijn." Op advies van de agent besluiten ze het erbij te laten. Maar de intimidaties, bedreigingen en treiterijen stoppen niet.

"Het zijn niet alleen de klappen en bedreigingen", zegt Angelina. "Iemands kleding afpakken, op z'n knieën dwingen of een liedje laten zingen. Dat is vernederend."

Angelina en David besluiten toch aangifte te doen, vijf keer in totaal. Angelina slaat een vuistdikke multomap open op tafel. Na die eerste klappen in de sporthal is er veel gebeurd. Al het contact met de politie, gemeenten en instanties heeft ze sindsdien nauwkeurig bijgehouden en verzameld. Ze trekt de eerste aangifte uit de stapel.

Vrijdag 13 januari, 2023. Om half twaalf luidt de bel de grote pauze in op een Haarlemse middelbare school. David krijgt een raar vriendschapsverzoek, weer via Snapchat, en vermoedt dat er iets niet in de haak is. Hij besluit verhaal te halen bij een paar medeleerlingen die hem eerder bedreigd en aangevallen hebben. Ook deze ruzie mondt uit in een knokpartij. De klappen die David krijgt worden vastgelegd en gedeeld via Snapchat. "Toen was de maat vol", vertelt Angelina. De aangifte leidt tot een traject bij bureau Halt voor een van de daders.

Lijst met getuigen en daders

In de daaropvolgende maanden nemen de bedreigingen en aanvallen richting David toe. In april wordt hij bij zijn voetbalclub bedreigd met een mes. In september wordt hij zo erg toegetakeld dat hij naar het ziekenhuis moet. De aangifte hiervan, ook in handen van NH, bevat een doktersverklaring en een lijst met namen van getuigen en daders. Voor zover David weet heeft de politie met geen van hen contact opgenomen. Het onderzoek wordt door de politie stopgezet wegens gebrek aan bewijs.