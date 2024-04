Oud-burgemeester blijft in Blaricum: Joan de Zwart gaat Blaricums Theater stap verder brengen

En die verbouwing was nodig. Het pand kent een lange en roerige geschiedenis, niet in de laatste plaats, vanwege de vorige functie: de toenmalige Bolland en Bolland studio's. Na de wereldhits die er zijn gecomponeerd, is het gebouw in verval geraakt en was renovatie en wegwerken van alle schimmel de enige optie.

Gast, ambassadeur, directeur

Het echtpaar Blankenstein, eigenaren van het theater, heeft zelf een achtergrond in de culturele wereld en wilde graag een creatieve bestemming voor het pand. Bij de verkoop van het pand door de hitproducenten is het toen dan ook aan hen gegund. Deirdre en Peter Blankenstein wilden het dorp letterlijk en figuurlijk weer een podium geven.

Bij De Zwart is de liefde voor cultuur van jongs af aan al meegegeven vanuit haar opvoeding, vertelt zij. Vanwege die liefde is zij daarom, naast gewoon gast, ook ambassadeur voor het theater. En dus straks ook directeur. De Zwart straalt en popelt om aan de slag te gaan: de komende tijd is nog een inwerkperiode maar in augustus zal haar echte werk beginnen.