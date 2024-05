Door de strijd van Corinne kunnen Haarlemmermeerse projectontwikkelaars natuurbelang niet meer negeren

Op het eerste gezicht is gemeente Haarlemmermeer een plek waar gewoond, gewerkt en gebouwd wordt. Natuur lijkt er niet veel te zijn, wat maakt dat er zonder veel weerstand steeds nieuwe kantoorgebouwen verrijzen. De achteloosheid waarmee dat gebeurt, steekt Corinne. Want ook al zijn ze niet zichtbaar, er wonen wel degelijk veel wilde dieren in de gemeente en die hebben er recht op dat hun leefomgeving in stand blijft.

Fauna Haarlemmermeer

Voor Corinne is de aanwezigheid van wilde dieren in haar omgeving wél een vanzelfsprekendheid. Zo heeft ze in haar ruime tuin een nestkast met een paartje kerkuilen en een boom waar een ransuil in woont. 'Sniper' heeft ze hem genoemd en hij is het symbool van de strijd die ze levert om de belangen van de natuur opgenomen te krijgen in de bouwplannen van gemeente en projectontwikkelaars. Dat doet 'het mussenvrouwtje', zoals ze zichzelf trots noemt, onder de vlag van haar stichting Fauna Haarlemmermeer. En dat ze succes heeft, is niet te ontkennen; dat laten de voorbeelden in de video overduidelijk zien.