Theater Na de Dam in gevoelig herdenkingsjaar: "Ook 4 mei is voor confronterend theater"

Meer dan geschiedenis

Ook bij Theater Na de Dam worstelen ze met de oorlog in Israël en Gaza, want hoe besteed je daar aandacht aan in een programma dat als uitgangspunt de Tweede Wereldoorlog heeft?

Stranders: "Aan de ene kant zijn we radicaal exclusief, omdat de voorstellingen allemaal gerelateerd zijn aan de Tweede Wereldoorlog in brede zin, dus bijvoorbeeld ook Nederlands-Indië en de doorwerking van de oorlog. Aan de andere kant zijn we radicaal inclusief, omdat we altijd zoeken naar vormen waardoor iedereen zich tot de voorstelling kan verhouden en in deze tijd begrijpt wat het belang is van de verhalen die we vertellen."

"Ik ben niet voorzichter geworden in mijn regie vanwege de huidige spanning", zegt Daoudi. Wel is hij nog bewuster en genuanceerder gaan nadenken over hoe hij zoveel mogelijk verschillende kanten kan belichten.