Duizenden euro's betaald, maar geen keuken: Noemi sleept keukenboer voor de rechter

Het is al weken donker in de keukenzaak aan de Middenweg. De deur zit op slot en de showroom staat half leeg. Telefoontjes en e-mails worden niet beantwoord. Noemi Jones uit Heerhugowaard probeert de eigenaar al weken te bereiken, maar hij lijkt wel van de aardbodem verdwenen.

Niet alleen wacht ze al bijna twee jaar op een vaatwasser, ook met het geleverde materiaal, blijkt van alles mis. "Verschillende apparaten zijn veel te laat of helemaal niet geleverd. Het aanrechtblad is verkeerd gemonteerd, frontjes van de keukenkastjes zetten al na een paar maanden uit en ga zo maar door. Het is eigenlijk te veel om op te noemen."

Om de keuken te herstellen, maakt Noemi steeds nieuwe afspraken met de eigenaar van de zaak, blijkt uit hun mailwisseling. Alleen komt hij die keer op keer niet na. Al deze klachten klinken Paula uit Heerhugowaard bekend in de oren.

Spijt

Samen met haar man kocht Paula ook een dure keuken bij de keukenboer. Ze heeft spijt dat ze ooit met hem in zee is gegaan. "We herkennen alles. Het duurt enorm lang met de leveringen, we wachten bijvoorbeeld nu al een jaar op een vaatwasser. Ook is de keuken niet afgewerkt. Deurtjes hangen niet recht, lades lopen niet lekker en er zijn gaten in het hout geboord, die niet zijn weggewerkt."

Tekst gaat door onder de foto.