Joeri en Bram namen afscheid van de stress: nu verkopen ze betaalbare groente

Hoewel de regen ze vandaag een beetje dwars zit, genieten Joeri en Bram van de natuur en de vrijheid op hun stuk land in Spaarnwoude. Ze hebben er sinds drie jaar een ecologische tuinderij waar mensen zelf kunnen oogsten. Daarvoor betalen ze een bedrag naar draagkracht, zodat biologische groente voor elk budget bereikbaar is. Bram: "We hoeven er niet veel mee te verdienen, maar we moeten natuurlijk wel een beetje uit de kosten komen. Gelukkig lijken we de balans te hebben gevonden."

Het is niet altijd even gemakkelijk geweest in de drie jaar dat ze 'Tuinderij Groene Leven' runnen. Maar er staat veel tegenover. Joeri: "Ik wilde dichter bij de natuur komen te staan en andere mensen daarin meenemen. Dat is gelukt, ik geniet elke dag.''