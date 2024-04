Zangvogels opmerkelijk vroeg teruggekeerd uit Afrika: 'Harde wind speelt rol'

Duinnatuur weer wakker

De vroege terugkeer van de zangvogels doet ook het lentegevoel bij de boswachter wat eerder aanwakkeren dan normaal. "Het allerleukste is toch om die eerste nachtegaal te horen", glimlacht van der Es. "We komen uit een lange, saaie, natte winter. En als die nachtegaal weer zingt, geeft dat het fantastische gevoel dat de duinnatuur weer wakker is."