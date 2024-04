Weer een rolstoelbus afgebrand, woede en machteloosheid bij zorgverleners

Voor de tweede keer in korte tijd is een rolstoelbus van het Zaanse verzorgingshuis Mennistenerf compleet afgebrand. Met de bus kunnen ouderen naar het ziekenhuis of naar de dagbesteding, maar dat wordt nu lastig. Bij het Mennistenerf wordt met ontzetting gereageerd; de bus die vannacht in vlammen opging was slechts drie weken in gebruik.