16-jarig meisje overleden na val uit woning bij Nieuwmarkt in Amsterdam

De politie werd rond 23.45 uur gealarmeerd over een groep jongeren die na het forceren van een toegangsdeur een pand aan de Geldersekade waren ingegaan. Toen agenten naar de locatie kwamen, hoorden zij dat er vlak daarvoor iemand van grote hoogte uit de woning was gevallen.

Het meisje is nog gereanimeerd en zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, daar is zij later aan haar verwondingen overleden. Het is voor de politie nog onduidelijk wat zich in de woning heeft afgespeeld. Een woordvoerder laat weten dat er meerdere scenario's worden onderzocht.

De twee 16-jarigen die uit de woning vluchtten, zijn door de politie aangehouden als verdachten. Of zij een rol hebben gehad in de zaak en zo ja, welke, wordt door de recherche onderzocht. Vanwege de onduidelijkheid over het incident is de politie op zoek naar getuigen.