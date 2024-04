Woede om filmende vrachtwagenchauffeur die doorrijdt nadat vrouw water in fietst

De chauffeur begint al met filmen als hij de vrouw van achter nadert. Hij ergert zich duidelijk aan haar, omdat ze aan de verkeerde kant van de weg fietst. De man toetert, maar ze gaat niet opzij. Aan de goede kant van de weg rijdt ook een fietser, waardoor de ruimte om in te halen smal is geworden. Toch besluit de chauffeur de fietsers in te halen.

'Ik heb het op film'

Vlak na de inhaalactie filmt hij zijn linker zijspiegel. Daarin is te zien hoe de vrouw valt en in de sloot belandt. "Ze is in het water gevallen!", schreeuwt de chauffeur vervolgens, terwijl hij zijn lachende gezicht filmt. Hij ontkent daarna meteen een aandeel te hebben in het ongeluk, omdat 'de vrouw zelf aan de verkeerde kant van de weg fietste.' "Ik heb het op film", roept hij daarna enthousiast.

