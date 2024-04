Sluiting middelbare school Pvo in Noord toch onzeker

Dat heeft de geschillencommissie voor medezeggenschap besloten. De Amsterdamse middelbare school op de Meeuwenlaan in Noord telt een kleine driehonderd leerlingen en is onderdeel van een bestuur met meerdere scholen in het land. De school geeft persoonlijk onderwijs in kleine klassen.

"Niemand zag het aankomen. Het is een heel fijne school. We doen gewoon ons ding hier, we leren wat we moeten leren", zei een leerling half januari toen het bericht naar buiten kwam dat de school ging sluiten. Ook ouders en leerkrachten stonden perplex van de beslissing die van bovenaf werd gemaakt.

De reden van de sluiting: slechte beoordelingen van de Onderwijsinspectie bij meerdere locaties in het land, waaronder Amsterdam, en een laag leerlingaantal. Maar naast een goede reden voor sluiting moet er ook goedkeuring van de medezeggenschapsraad zijn, en die is er in Amsterdam dus niet.

'Achteraf praten'

Het is wettelijk bepaald dat de medezeggenschapsraad (mr) van een school advies moet kunnen geven over de mogelijke sluiting van de school. In januari dit jaar zijn ouders, leerlingen en leerkrachten ingelicht en pas ongeveer een maand daarna is de mr officieel op de hoogte gebracht over de plannen.

Volgens de adviesgroep kon daarom geen goed en bepalend advies meer worden gevormd, omdat het besluit al zo goed als vast stond. Het advies dat ze later opstelde is "te veel achteraf praten". Dat beaamde de geschillencommissie dus, waardoor de sluiting niet door mag gaan.

In beraad over gevolg

Het bestuur van de school was al zo goed als klaar voor de sluiting. Eerder besloot de school bijvoorbeeld al geen open dagen meer te organiseren voor nieuwe leerlingen. De interim-bestuurder reageert tijdens de zitting: “Ik kan alleen maar erkennen dat het proces niet goed verlopen is. Er is half januari iets wereldkundig gemaakt met een stelligheid waarbij verschillende stappen zijn overgeslagen. Dat dit veel emoties oproept, kan ik in meevoelen."

Een woordvoerder van de school laat weten nog niets te kunnen zeggen over wat dit voor gevolg heeft. Het bestuur is druk in overleg wat nu de stappen zijn: "Tussen deze zomer sluiten en heel volgend jaar openblijven zit nog heel veel grijs gebied", vertelt ze.