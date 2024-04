'Flitsbezorger Getir wil Nederland verlaten'

Dat weet de Britse nieuwszender Sky News te melden op basis van ingewijden bij Getir. Volgens de zender is de flitsbezorger bezig om bij investeerders geld op te halen om de terugtrekking uit de drie landen te bekostigen en om extra te investeren in de Turkse markt. Getir vertrok eerder al uit Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië. Het bedrijf zou volgens persbureau Bloomberg alleen nog winst maken in Turkije.

Van vier naar één

Getir - dat naast in Amsterdam ook in Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem en Amstelveen actief is - groeide tijdens de coronapandemie hard. Samen met flitsbezorgers Gorillas, Zapp en Flink werd de stad overspoeld met zogenoemde darkstores, magazijnen, en elektrische fietsen en scooters.

Door de aanwezigheid van de darkstores in woonwijken nam ook de overlast in de buurt flink toe. Verantwoordelijk wethouder Van Dantzig besloot daarom begin 2022 een stop door te voeren voor nieuwe darkstores, waarna er tegen bestaande stores een rechtszaak werd aangespannen. De wethouder kwam later nog met regelgeving dat darkstores alleen nog op industrieterreinen mogen.

Van de vier flitsbedrijven die de stad rijk was, zou met het vertrek van Getir alleen nog Flink overblijven. Het Britse Zapp vertrok twee jaar geleden al uit de stad, wat zorgde voor veel woede bij de bezorgers. Het Duitse Gorillas werd anderhalf jaar geleden nog overgenomen door Getir. In juli van vorig jaar gingen er ook al geruchten dat de Turkse flitsbezorger de stad zou verlaten, maar een woordvoerder noemde dat destijds 'puur speculatief'. Getir laat nu weten niet op geruchten te reageren.

Al eerder darkstores gesloten

Vorig jaar besloot de flitsbezorger om al de deuren van vijf magazijnen te sluiten in de stad. Getir liet weten klaar te zijn met de discussie met de gemeente over de bestemmingsplannen en wilde dat met de sluitingen achter zich laten. Het ging toen over de aan de Karperstraat, Baarsjesweg, Overtoom, Eerste Jacob van Campenstraat en de Jan Rebelstraat. Laatstgenoemde was de enige locatie die volgens de gemeente past in het bestemmingsplan voor flitsbezorging.