De Amsterdamse Leidsestraat: van pelgrimspad tot luxe winkelstraat

Winkelen in die tijd was totaal anders dan nu, weet Marit Eisses. "Waar je nu als klant binnenloopt, door de rekken snuffelt en zelfstandig kan passen, werd je vroeger in de winkel geholpen. Je kwam binnen en werd door de winkelier onthaald. Die vroeg aan jou wat je wilde zien. Dat werd dan uit kasten, lades en dozen gehaald."

"In het begin verkochten ze vooral stoffen. In die tijd werd vrouwenkleding eigenlijk altijd op maat gemaakt. Dat kon ook niet anders want het lijfje van vrouwenkleding was heel nauwsluitend, dat moest precies op het lichaam passen. En de rokken liepen tot op de grond."

Bij De Meijere verkochten ze later japonnen in dozen, dat was toen heel modern. Eisses: "Vroeger moest je als klant alles bij elkaar zoeken: je moest de buitenstof en de voering zoeken, de garen en eventuele versieringen. Met de japonnen in dozen werd voor jou een pakket samengesteld. Dan kon je dat zelf door je naaister tot jurk laten maken, volgens een prentje dat erbij zat."

Tekst gaat verder onder de foto.