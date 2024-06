'Fatbike-jongeren' worden volgens gemeenten aangepakt, maar slachtoffers merken er weinig van

Reactie politie en gemeenten

"De gemeente neemt de problematiek erg serieus", reageert een woordvoerder van de gemeente Bloemendaal na vragen van NH. De probleemjongeren zijn volgens de woordvoerder in beeld bij de gemeente. "De aanpak voorziet in bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen, gericht op jongeren die naar voren komen." Daarnaast blijft de gemeente oproepen om aangifte van strafbare feiten te doen bij de politie. "Alleen dan kan de gemeente of de politie handelend optreden." De gemeente is niet op de hoogte van burgers die uit noodzaak zijn verhuisd, laat de woordvoerder weten.

De gezamenlijke aanpak heeft sinds het begin in oktober 2023 geleid tot twaalf aanhoudingen in de regio Haarlem, Bloemendaal en Velsen, bevestigt een woordvoerder van de gemeente Velsen tegen NH. 23 jongeren hebben een aangetekende brief ontvangen met daarin een voornemen voor bestuurlijke maatregelen, zoals een gebiedsverbod of een boete.

Waarom de uitgebreide aangiftes blijven liggen, is voor de politie duidelijk: "Aangiftes kunnen weliswaar uitgebreid zijn, maar de gedeelde informatie staat niet altijd gelijk aan bewijs en is geen garantie voor een ‘ronde’ zaak."

"Hoe vervelend dit ook voelt, het is goed om je ervan bewust te zijn dat dit niet betekent dat een zaak niet meer in behandeling is. Het kost tijd en inspanning en gedegen informatie om een zaak verder te krijgen."