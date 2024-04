Rolstoelbus Zaans verzorgingstehuis wéér uitgebrand, was net nieuw na vorige fik

Het verzorgingstehuis had de rolstoelbus nog maar drie weken in gebruik, vertelt woordvoerder Rutger de Graaf op NH Radio. "Het is verschrikkelijk, we waren net een beetje gewend aan de bus."

De Graaf werd vanochtend wakker gebeld en zag meteen dat het goed mis was. "Ik zag ook foto's binnenkomen, iedereen is enorm geschrokken." Hij dacht dat het om foto's van de vorige brand ging, maar helaas: het was wéér raak.

Brandstichting

Op 13 februari werd de vorige bus al eens vermoedelijk in brand gestoken. Om de bus te vervangen werd er een benefietmiddag georganiseerd. De opbrengst was zo'n 15.500 euro en met het geld kon er een nieuw busje worden aangeschaft.

