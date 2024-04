Aai-lauw-bien: zanger Jan Dulles zet zich in voor Volendams dialect

'Bedakke', 'duchtum' en 'vrom'. Het zijn zomaar wat woorden die je waarschijnlijk alleen in Volendam zult horen. Maar steeds minder. "Als er vriendinnen over de vloer komen dan lijkt het wel alsof we in het buitenland zijn", zegt een bezoeker van de avond in de microfoon. Hij heeft het over de kinderen die Nederlands met elkaar spreken. Volgens veel bezoekers was dat vroeger wel anders. "Dan zorgde je maar dat je snel Volendams sprak."

Sijmen Tol is bezig met het opzetten van een Volendams alfabet. "Eigenlijk is het gewoon hetzelfde als het Nederlandse", legt hij uit. "Het verschil zit hem in het aantal klinkers. In het Nederlands zijn er dertien klinkers en je hebt maar vijf letters om die allemaal te schrijven", vertelt de Volendamse dichter in keurig Nederlands. "Het Volendams heeft 22 klinkers en dat is het grootste verschil. Zo is er een lange en kort a. Maar ook een lange en korte aa."