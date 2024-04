Youp van 't Hek breekt theatervoorstelling in Carré voortijdig af na black-outs

Volgens een bezoeker staakte hij zijn show eerst vijf minuten lang met de boodschap dat hij last had van een black-out. Daarna keerde hij terug met een tekst op papier. Kort daarna werd zijn show definitief gestaakt.

Van 't Hek is momenteel bezig met zijn grote afscheidstournee. Er staan de komende weken nog negentien uitverkochte shows op het programma in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Of zijn show morgen, eveneens in Carré, kan doorgaan, is niet duidelijk.

Carré en zijn management waren onbereikbaar voor commentaar.