St. Nicolaaslyceum schrapt feestelijkheden rond eindexamen na stunt: "Tienduizenden euro's schade"

De school vindt het organiseren van feestelijkheden niet meer gepast. Er komt daarom geen cijferborrel op de uitslagendag, geen eindfeest en geen 'feestelijke plenaire diploma-uitreiking'. Wel wordt nog nagedacht over een passende manier om de diploma's uit te reiken.

Hoeveel individuele sancties er worden opgelegd, en hoe die eruit komen te zien, is nog onzeker. Wel meldt de school dat alle leerlingen in staat worden gesteld om hun eindexamen te doen. Ook gaan de externe examentrainingen in de mievakantie gewoon door.

"Medewerkers nog steeds aangeslagen"

De maatregelen werden vandaag aan alle eindexamenleerlingen medegedeeld. In een mail aan leerlingen, ouders en opvoerders schrijft rector Hubert Roza dat medewerkers zijn uitgelachen, uitgescholden, bedreigd of met eieren bekogeld. Zij zijn volgens Roza ook vandaag nog steeds aangeslagen. Een groot deel van hen is volgens hem niet in staat om met een hele groep tegelijk te werken.

De leerlingen hebben bij de stunt voor een 'enorme ravage' gezorgd. "Er zijn spullen vernield, er is met vuurwerk gegooid, toiletten zijn tot ontploffing gebracht, plafonds zijn ingeslagen, er is slaolie over de trappen gegoten, er is graffiti aangebracht, er is een fakkel ontstoken, er is paniek veroorzaakt, jonge leerlingen is angst aangejaagd, er is gejuicht, geklapt, de politie is uitgejoeld, er is veel gedronken."