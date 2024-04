Medemblik geeft gehoor aan oproep en laat tot november grotere terrassen toe

Volgens de gemeente heeft de coronaperiode aangetoond dat meer ruimte voor terrassen de centrumfunctie van Medemblik versterkt. Voorzitter Johan Blokker van de winkeliersvereniging MEVO is blij met het besluit: "Zodra de lente in de lucht hangt, begint het te kriebelen bij de horecaondernemers. Ook als winkelier ben ik erbij gebaat, want het zorgt voor extra sfeer en gezelligheid in het centrum. Dat was voor ons de reden om via de politiek te pleiten voor uitbreiding van de terrassen dit seizoen."