Streep door schorsing non-binaire keeper Jays van vrouwenteam WV-HEDW

De Alkmaarders schreven in hun aangifte dat het optreden van Jays in de belangrijke wedstrijd mede zorgde voor de uitslag van het verloren duel, maar de tuchtcommissie wil daar niets van weten. "Het geeft hooguit een reden waarom er aangifte is gedaan en het is wellicht een compliment dat de betrokkene die wedstrijd goed heeft gekeept. Dit heeft evenwel geen betekenis. Er zijn echter ook vele uitstekende vrouwelijke keepers."

Gebrek aan regels

Ondanks dat de tuchtcommissie geen oordeel geeft over de keuze van de KNVB om het dispensatieverzoek af te wijzen, is de commissie het wel met Jays eens dat de KNVB geen regels heeft voor non-binaire personen die willen spelen in een vrouwencompetitie. Daardoor vallen zij eigenlijk buiten de boot, terwijl het wel mogelijk is om regelgeving te hebben die past binnen de internationale sportregels. Zo is in Duitsland sinds vorig seizoen het beleid dat non-binaire en transgender leden zelf mogen kiezen in welke competitie ze uitkomen.

Het voetbalteam van Jays is blij dat de schorsing van de baan is. Toch is het team niet tevreden met de uitspraak. "Met de uitspraak is het daadwerkelijke probleem nog niet opgelost. Ons doel is dat de KNVB regels gaat opstellen waardoor gender diverse personen mee kunnen spelen in de vrouwencompetitie.", aldus teamgenoot Isa Verhulst. "Zolang er geen regels zijn, wordt er per situatie gekeken naar consequenties of oplossingen, terwijl we juist willen bereiken dat er teruggevallen kan worden op regels waar ook gender diverse spelers in betrokken worden."