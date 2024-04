Bloemendaalse wethouder Wijkhuisen stopt vanwege gezondheidsproblemen

Wijkhuisen blijkt problemen met zijn gezondheid te hebben. “In de afgelopen maanden heb ik enkele serieuze waarschuwingssignalen ten aanzien van mijn gezondheid gekregen. Ik heb besloten deze signalen serieus te nemen en mijn taken rond het wethouderschap neer te leggen."

De wethouder werkt nog ruim een maand door. "Ik wens mijn mede-collegeleden, de gemeenteraad van Bloemendaal en zijn voorzitter alle goeds en bedank hen voor de samenwerking in de afgelopen jaren. In die samenwerking zijn veel mooie resultaten geboekt. Het is mijn overtuiging dat Bloemendaal zowel bestuurlijk als ambtelijk die koers vast zal houden.” Burgemeester Broekers-Knol heeft begrip voor de keuze van Wijkhuisen,

Wijkhuisen lag de laatste maanden onder vuur bij Bloemendalers vanwege de wateroverlast in hun kelders als gevolg van de hevige regenval in vooral het najaar van 2023. Zij vonden dat Wijkhuisen te weinig deed om hun te helpen.