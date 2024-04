Transportsector bezorgd om dreigend vrachtwagenverbod A7: "Extra kosten en reistijd"

Uit meetgegevens op de brug en handhaving door de politie blijkt dat er dagelijks te zware vrachtwagens over de A7 bij Purmerend rijden. Afgelopen maandag plukte de politie nog eens dertig te zwaar beladen vrachtwagens van de weg. Dit ondanks dat er een gewichtsbeperking van 25 ton op de brug geldt.

"Het zou voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen", zei een RWS-woordvoerder daarover tegen NH. En dus dreigt een verdere gewichtsbeperking of zelfs een algeheel vrachtwagenverbod op de brug. Of ze nou volgeladen zijn of niet, benadrukte Rijkswaterstaat.

Een ongewenst scenario, stellen Westfriese Bedrijvengroep en TLN, en dus herhalen zij de oproep aan chauffeurs om zich aan het maximumgewicht te houden. Volgens belangenorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) is de A7 één van de belangrijkste verkeersaders voor transportbedrijven in Noord-Holland.

"En als zo’n weg dichtgaat, is dat zeer problematisch", benadrukt woordvoerder Suzanne Docter. Wel begrijpt TLN de aanvullende maatregelen die door Rijkswaterstraat overwogen worden, mocht verbetering uitblijven. "We staan achter de maatregelen die RWS neemt of overweegt, want de verkeersveiligheid en die van de wegwerkers staat voorop."

Extra omrijden

Volgens Bultsma Agrarisch Transport uit Andijk is de impact groot, mocht het verbod uiteindelijk wel doorgevoerd worden. Onder de vlag van het transportbedrijf rijden normaliter elke dag zo'n 18 vrachtwagens over de A7. Vanwege de werkzaamheden aan de brug moeten de volgeladen vrachtwagens nu eerst omrijden voordat ze met een lege lading over de A7 mogen terugkeren. Een algeheel vrachtwagenverbod op de brug zou het probleem juist vergroten. “Reken maar uit”, klinkt het. “Dit zorgt voor onnodige irritatie, extra reistijd en hogere (brandstof)kosten.”

Dat wordt onderstreept door de Westfriese Bedrijvengroep. Rijkswaterstraat wilde aanvankelijk acht maanden voor de werkzaamheden uittrekken, maar na inmenging van bedrijven uit de regio werd extra budget vrijgemaakt om de renovatie versneld uit te voeren. "We hebben hartstikke hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Dat er dan een paar tussen zitten die het verpesten voor de rest, is gewoon vervelend. Dan schiet je jezelf als sector in de voet", stelt voorzitter Hans-Peter Baars. "Als nu ook lege vrachtwagens moeten omrijden, is dat doodzonde en onnodig."

Druk op buitengebieden

Ook Simon Loos spreekt van een extra kostenpost. Het transportbedrijf uit Wognum, dat veelvuldig gebruik maakt van de brug in beide richtingen, heeft de chauffeurs ‘maximaal geïnformeerd’ over de regels rondom de gewichtsbeperking van de brug bij Purmerend. "Dit blijven we ook continu doen. Iedereen is dus op de hoogte", zegt directeur Peter Appel. "Als Rijkswaterstaat besluit om alle vrachtwagens van de brug te weren, ongeacht het gewicht, zullen we ons natuurlijk moeten aanpassen. Een andere route is dan onontkoombaar. Al zorgt dit voor ons natuurlijk wel voor een extra kostenpost. Daarnaast vergroot dit ook de druk op de buitengebieden."

De brug over het Noordhollandsch Kanaal wordt momenteel versterkt. De werkzaamheden zullen tot en met augustus duren en moeten op 1 september zijn afgerond.