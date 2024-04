Driehoek noemt A10-blokkade Koningsdag onverantwoord: "Gevolgen voor veiligheid honderdduizenden bezoekers"

"Het blokkeren van de snelweg A10 is en blijft levensgevaarlijk voor weggebruikers en demonstranten", aldus de Amsterdamse driehoek. "De noodzakelijke inzet van de politie op de A10 zal ten koste gaan van de capaciteit op andere plekken in de stad. Dat heeft directe gevolgen voor de veiligheid van de honderdduizenden bezoekers in Amsterdam."

Een blokkade van de A10 zal bovendien grote gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van de stad, aldus de driehoek, "terwijl de druk op het openbaar vervoer al enorm is". De driehoek dringt er bij de klimaatactivisten op aan om 'geen risico's te nemen'.

"Kleine politiemacht nodig"

Extinction Rebellion liet vanochtend juist weten een 'overdreven grote politiemacht' helemaal niet nodig te vinden. "Meer dan een kleine politiemacht, om de weg af te zetten, zodat er veilig gedemonstreerd kan worden en de demonstratie te faciliteren en beschermen, is er niet nodig."

Extinction Rebellion wil dat koning Willem-Alexander zich uitspreekt tegen de financiering van de fossiele industrie. Het zou de vierde keer worden dat de klimaatactivisten proberen om de A10 te bezetten. Mocht de koning zich voor de aangekondigde blokkade uitspreken tegen de fossiele financiering, dan zal Extinction Rebellion de bezetting van de snelweg heroverwegen.