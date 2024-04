Provincie verlengt steun aan Bevrijdingspop: Chef'Special en Danny Vera hoofdacts

Zangeres Wende Snijders is dit keer ambassadeur van de vrijheid. Zij wordt met een helikopter naar de diverse festivals gevlogen, waaronder dat van Haarlem. De hoofdact in de Haarlemmerhout is Chef'Special. De Haarlemse band rond leadzanger Joshua Nolet sluit het festival af. Andere trekpleisters zijn onder andere singer-songwriter Danny Vera en Merol.

Mooi weer

Net als in voorgaande jaren hoopt de organisatie vurig op mooi weer volgende week zondag. Om de begroting rond te krijgen, is het gratis evenement voor een deel afhankelijk van de baromzet. Die is logischerwijs hoger als de zon schijnt.

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk gaat op 5 mei in het Provinciehuis in gesprek met 55 jongeren over democratie en vrijheid. Zij krijgen de gelegenheid het festival te volgen vanaf het bordes van het Provinciehuis. Van Dijk vindt het belangrijk Bevrijdingspop op alle mogelijke manieren te steunen: "Dit gratis toegankelijke festival verbindt met muziek en inhoud de boodschap van democratie en vrijheid."