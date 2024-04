Eerste lichting vliegtuigmonteurs nieuwe stijl krijgt diploma: "Blijf een jaar of 30 hangen"

Het zorgt bij veel studenten voor een drempel om überhaupt voor het vak te kiezen. Bij andere technische banen kun je vaak zo aan de slag.

Het onderhoudsbedrijf Regional Jet Center, dat het onderhoud doet van KLM Cityhopper, is dit traject gestart vanwege de grote personeelstekorten. "Verloven konden we niet geven en dat is niet leuk. Je wil niet zeggen: 'sorry je kunt niet op vakantie'. Maar met de uitstroom die met dit traject de komende jaren op gang komt, dan zouden we naar de toekomst toe goed geborgd moeten zijn", zegt manager Olaf Hoftijzer.

Weglopen

"Het is een groot succes op kleine schaal", zegt vakbondsman Piet Visser (NVLT). Hij vreest wel dat de technici zomaar zouden kunnen overstappen naar andere werkgevers. "Als bij KLM de tekorten gaan oplopen bestaat de kans dat de net opgeleide mensen overstappen naar KLM", zegt hij.



Ook Hoftijzer van Regional Jet Center ziet dat probleem. "Ik ben niet gek, maar het is niet erg als mensen iets anders gaan doen. We zijn druk bezig om te zorgen dat we een aantrekkelijke werkgever zijn", zegt hij.

Voor de pas afgestudeerde studenten heeft Hoftijzer nog een mededeling: "Blijf hier alsjeblieft nog een jaartje of 30 hangen."